Jeremy Chan è il nuovo vincitore di MasterChef Italia 15. Lo chef, che parla sette lingue e ha già ottenuto due stelle Michelin, ha sorpreso la giuria con la sua esperienza e il suo talento. La vittoria arriva dopo una finale avvincente, in cui ha dimostrato di saper gestire ogni sfida con sicurezza e creatività.

Si chiama Jeremy Chan, parla sette lingue e ha ricevuto ben 2 stelle Michelin: è questo il profilo dello chef stellato che ha conquistato MasterChef Italia 15. Giovanissimo, talentuoso e affascinante, Jeremy ha preso parte alla trasmissione, rivelando grande empatia verso i concorrenti e una creatività straordinaria nei piatti. Chi è Jeremy Chan, le origini, il ristorante e le stelle Michelin. Jeremy Chan è nato nel 1987 a Hong Kong, da padre di origine cinese e madre canadese, ed è cresciuto tra diversi Paesi, vivendo tra Hong Kong, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Questo background internazionale ha inciso profondamente sulla sua identità e sul suo modo di intendere la cucina, che non fa riferimento ad una sola tradizione, ma ad un mosaico di culture e sapori. 🔗 Leggi su Dilei.it

Jeremy Chan, chi è lo chef che ha conquistato MasterChef 15

Ikoyi Co-Founder, Jeremy Chan: What It Takes to Build a Top 50 Restaurant

Argomenti discussi: MasterChef vola in Norvegia, ospiti Jeremy Chan e Jessica Rosval. Le anticipazioni; Jeremy Chan: Le persone prendono gli chef troppo sul serio; Jeremy Chan, chi è lo chef del ristorante stellato Ikoyi: Quando preparo un piatto non penso alla tradizione. La cucina? È una terapia contro l'ansia; Jeremy Chan: Non guardo alla cucina come un cuoco. Porsi domande apre nuove porte.

Jeremy Chan, chi è lo chef che ha stregato MasterChef: la laurea in filosofia a Princeton e l'italiano imparato con Dante. «Non assaggio i miei piatti»Bello, colto e incredibilmente talentuoso: ogni volta che Jeremy Chan varca la soglia della cucina di MasterChef Italia, il tempo sembra fermarsi. Ma non è solo un volto tv. leggo.it

Perché Jeremy Chan meriterebbe di diventare giudice di MasterChefOgni volta che è ospite del programma Sky Original il suo nome diventa tra i più cercato sui social e su Google: ecco perché vederlo come giudice dalla prossima edizione sarebbe un colpaccio ... vanityfair.it

Tutti convinti di essere re della griglia. Poi entra in cucina Jeremy Chan… e crolla tutto L’Invention Test di MasterChef Italia entra di diritto nella storia del programma: bocciati tutti, tranne uno. Lo chef del due stelle Ikoyi porta un piatto creato apposta per l facebook

#MasterChefIt 5/02: sono stati eliminati #Jonny e #Dorella, avvicinando il talent alla semifinale. Tra #MysteryBox multiculturale, #InventionTest con Jeremy Chan e prova in esterna in #Norvegia, a brillare sono stati Carlotta e Matteo Li x.com