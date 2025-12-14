Masterchef 15 chi è Luciano Del Rio | il concorrente che ha conquistato tutti a 92 anni
Luciano Del Rio, concorrente di Masterchef 15, ha catturato l’attenzione di pubblico e giudici con il suo coraggio e passione. A 92 anni, ha dimostrato che l’età non è un ostacolo per inseguire i propri sogni. La sua partecipazione rappresenta un esempio di determinazione e vitalità, sorprendendo tutti con il suo talento culinario.
Non capita spesso di vedere qualcuno a 92 anni mettersi in gioco. Luciano Del Rio lo ha fatto, sorprendendo tutti, giudici compresi. È tornato Masterchef e, come succede ogni anno, l’attesa era alta. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono di nuovo pronti a scrutare non solo i piatti che preparano i concorrenti, ma anche a conoscerli, a conoscere la loro storia. MasterChef 15, chi è Luciano Del Rio: il concorrente che ha conquistato tutti a 92 anni (foto da Sky) – cityrumors.it Questa nuova edizione, già dalle prime puntate, ha lasciato molte persone senza parole. Tra tutti i concorrenti, ce n’è uno che ha catturato l’attenzione, ma non per i suoi piatti o il suo modo di cucinare, bensì per la sua età. Cityrumors.it
