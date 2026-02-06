Jeremy Chan fa alzare gli ascolti di MasterChef Italia. La nona serata è stata record per pubblico e Total Audience, grazie anche alla sua masterclass sulla griglia. Lo show conquista sempre più fan su Sky Uno e NOW, portando un’onda di entusiasmo tra gli spettatori.

MasterChef Italia vola negli ascolti su Sky Uno e NOW grazie a Jeremy Chan, alla masterclass alla griglia e a una nona serata da record di pubblico e Total Audience. A MasterChef Italia i cuochi amatoriali affrontano gli ultimi ostacoli che li separano dal rush finale: cresce la voglia di arrivare fino in fondo ma, allo stesso tempo, anche la paura di dover dire addio a questa avventura. Negli episodi di ieri i giudici Bruno Barbieri, Antonino. su Digital-News.it MasterChef Italia vola negli ascolti su Sky Uno e NOW grazie a Jeremy Chan, alla masterclass alla griglia e a una nona serata da record di pubblico e Total Audience. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - MasterChef Italia per il mondo: Jeremy Chan scuote la Masterclass. Vola audience Sky e NOW

Il countdown è iniziato: giovedì 18 dicembre, i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli si sfideranno negli ultimi Live Cooking e Creative Test di MasterChef Italia su Sky e NOW.

MasterChef Italia presenta una nuova fase, con prove più impegnative e due eliminazioni, registrando ascolti record su Sky e NOW.

Ikoyi Co-Founder, Jeremy Chan: What It Takes to Build a Top 50 Restaurant

