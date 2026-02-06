Jeremy Chan potrebbe diventare giudice di MasterChef. Ogni volta che appare come ospite, il suo nome vola sui social e su Google. Per i fan, sarebbe una scelta azzeccata e potrebbe portare una ventata di freschezza alla cucina del programma.

Nel vederlo presentare la sua costata di manzo frullata con astice, salsa di cetriolo e ortica durante l'ultimo Invention Test andato in onda su Sky abbiamo pensato due cose: la prima è che Jeremy Chan potrebbe pure dirti che hai fatto un piatto immangiabile e non potresti volergli male perché te lo direbbe con la stessa calma e lo stesso calore di quei professori che al liceo dicono che ti hanno dato 4 per incoraggiarti; e la seconda è che, in un mondo giusto, Sky prenderebbe seriamente in considerazione l’idea di arruolarlo in giuria. Al di là della sua storia personale e professionale, sintomo di quanto la tigna possa portarti lontano quando metti il talento a frutto attraverso lo studio, Chan sarebbe perfetto come giudice perché è il classico chef che ti dice che hai fatto un piatto senz’anima ma poi ti ringrazia per averglielo fatto assaggiare esattamente come ha fatto con Alessandro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Jeremy Chan meriterebbe di diventare giudice di MasterChef

Approfondimenti su Jeremy Chan

Questa sera su Sky Uno, gli aspiranti chef di MasterChef Italia si sfidano ancora tra Mystery Box, Invention Test e prova in esterna.

Ultime notizie su Jeremy Chan

