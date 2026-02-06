jazz open le altre star carboni stelar e meute nel cast dei super artisti

Il Jazz Open di Modena si anima con nuove stelle. Sul palco arrivano Riccardo Carboni, Stelar e la band Meute. Sono artisti noti, pronti a portare energia e musica calda in pieno inverno. Le serate promettono spettacoli intensi, con artisti che fanno già parlare di sé. La città si prepara ad accogliere queste performance, mentre il pubblico aspetta con ansia di immergersi in un’atmosfera jazz e non solo.

Anche se siamo ancora nel cuore dell’inverno, il grande palcoscenico dell’estate modenese sta ‘illuminando’ le sue stelle. Proprio ieri, infatti, sono stati annunciati i concerti che completano il già ricchissimo cartellone di "Jazz Open Modena", costola del celebre festival europeo che per la prima volta ha scelto di uscire dalla Germania, con una serie di appuntamenti di eccezionale rilievo dal 13 al 18 luglio. Già un paio di mesi fa sono stati ‘svelati’ i primi nomi d’eccellenza come Diana Krall, Moby e Jean-Michel Jarre: ieri sono stati ‘ufficializzati’ anche gli altri protagonisti, fra cui l’unico italiano presente nel programma principale, l’amatissimo Luca Carboni che il 17 luglio porterà in piazza Roma il suo tour "Rio Ari O Live". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

