Jazz Open le altre star Carboni Stelar e Meute nel cast dei super artisti
Il Jazz Open di Modena si anima con nuove stelle. Sul palco arrivano Riccardo Carboni, Stelar e la band Meute. Sono artisti noti, pronti a portare energia e musica calda in pieno inverno. Le serate promettono spettacoli intensi, con artisti che fanno già parlare di sé. La città si prepara ad accogliere queste performance, mentre il pubblico aspetta con ansia di immergersi in un’atmosfera jazz e non solo.
Anche se siamo ancora nel cuore dell’inverno, il grande palcoscenico dell’estate modenese sta ‘illuminando’ le sue stelle. Proprio ieri, infatti, sono stati annunciati i concerti che completano il già ricchissimo cartellone di "Jazz Open Modena", costola del celebre festival europeo che per la prima volta ha scelto di uscire dalla Germania, con una serie di appuntamenti di eccezionale rilievo dal 13 al 18 luglio. Già un paio di mesi fa sono stati ‘svelati’ i primi nomi d’eccellenza come Diana Krall, Moby e Jean-Michel Jarre: ieri sono stati ‘ufficializzati’ anche gli altri protagonisti, fra cui l’unico italiano presente nel programma principale, l’amatissimo Luca Carboni che il 17 luglio porterà in piazza Roma il suo tour "Rio Ari O Live". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Jazz Open
Luca Carboni, Parov Stelar e Meute nuovi headliner annunciati per il Jazz Open Modena
A Modena arriva una ventata di musica con i nuovi headliner del Jazz Open.
Jazz Open, parata di stelle. Super artisti internazionali. Modena come Londra e New York
Ultime notizie su Jazz Open
Argomenti discussi: Jazz Open, le altre star. Carboni, Stelar e Meute nel cast dei super artisti; Parov Stelar e Meute completano il programma del Jazz Open Modena; Luca Carboni, Parov Stelar e Meute al festival Jazz Open in luglio a Modena; Luca Carboni in concerto a Modena: sarà tra i protagonisti del Jazz Open.
Jazz Open, le altre star. Carboni, Stelar e Meute nel cast dei super artistiAnche se siamo ancora nel cuore dell’inverno, il grande palcoscenico dell’estate modenese sta ‘illuminando’ le sue stelle. Proprio ieri, infatti, sono stati annunciati i concerti che completano il già ... ilrestodelcarlino.it
Parov Stelar e Meute completano il programma del Jazz Open ModenaMODENA. Parov Stelar e Meute sono i nuovi headliner che, insieme a Luca Carboni, si aggiungono alle star già annunciate nelle scorse settimane – Gregory Porter, Diana Krall, Moby, Jamie Cullum, Joss S ... msn.com
Al Jazz Open Modena si aggiungono i concerti di Luca Carboni, Parov Stelar e Meute, oltre a quelli già annunciati di Moby, Gregory Porter, Diana Krall, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean-Michel Jarre. Il festival si svolgerà a Modena dal 13 al 18 luglio, con una facebook
Luca Carboni, Parov Stelar e Meute al festival Jazz Open in luglio a Modena. Si aggiungono a Gregory Porter, Diana Krall, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone e Jarre #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.