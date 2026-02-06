Jamie Lee Curtis attacca l’ICE e l’amministrazione Trump | La situazione è fuori controllo

Jamie Lee Curtis non le manda a dire. La star di Cena con delitto ha attaccato duramente l’ICE e l’amministrazione Trump. In un’uscita pubblica, Curtis ha detto che la situazione è fuori controllo e ha criticato senza mezzi termini le azioni degli agenti federali e le scelte fatte dalla Casa Bianca.

La star di Cena con delitto ha criticato con veemenza le azioni degli agenti federali e la politica portata avanti dalla Casa Bianca. Jamie Lee Curtis è intervenuta all'inaugurazione della nuova The Chuck Lorre Family Foundation Kitchen & Campus a Hollywood, organizzata dall'associazione no-profit Project Angel Food, attaccando in un discorso l'amministrazione Trump. L'attrice, premio Oscar per la sua performance in Everything Everywhere All at Once, è da sempre molto critica con le decisioni del presidente USA Donald Trump e non ha perso occasione per lanciare un altro atto d'accusa per quanto accaduto di recente in Minnesota e per lo scandalo legato a Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

