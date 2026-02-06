James Crawford svetta in una prova fantasma di discesa a Bormio Paris unico azzurro in pista a metà

James Crawford ha dominato l’ultima prova di discesa a Bormio, siglando il miglior tempo. Il britannico ha dato un segnale forte, mentre gli altri atleti hanno faticato a tenere il passo. L’unico azzurro in pista, Paris, si è piazzato a metà classifica. La gara ha mostrato un Crawford in grande forma, pronto a puntare alla medaglia olimpica.

James Crawford ha messo a segno il miglior tempo nella terza, ed ultima, prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sullo splendido scenario della "Stelvio" di Bormio abbiamo assistito ad un allenamento pressoché del tutto interlocutorio. Molti protagonisti hanno, infatti, preferito risparmiare le proprie energie in vista della gara che assegnerà le medaglie (che si disputerà domenica 8 febbraio a partire dalle ore 11.30) avendo già disputato due prove nei giorni scorsi e, chi è arrivato fino al traguardo, lo ha fatto in maniera alquanto peculiare. Per quanto riguarda i nostri portacolori, è sceso in pista il solo Dominik Paris.

