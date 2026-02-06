Jacques Moretti presente a interrogatorio del capo della sicurezza di Crans-Montana | Penso ogni istante alle vittime

Jacques Moretti, proprietario del Constellation, si è presentato oggi a Sion per seguire l’interrogatorio di Christophe Balet, il responsabile della sicurezza di Crans-Montana. Moretti ha detto di pensare ogni istante alle vittime di quel tragico incendio di Capodanno, in cui hanno perso la vita 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. La sua presenza si inserisce nel quadro delle indagini ancora in corso, con molti occhi puntati sulla gestione della sicurezza durante la tragedia.

Jacques Moretti, proprietario del Constellation, è presente oggi a Sion all' interrogatorio di Christophe Balet, responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, indagato nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. All'ingresso nel campus universitario dove si svolge l'audizione davanti alla vice procuratrice generale del Cantone Vallese, Catherine Seppey, Moretti, accompagnato dal proprio avvocato, ha dichiarato: "Penso ogni istante alle vittime". All'interrogatorio partecipano anche diverse decine di avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime della tragedia.

