Jacques Moretti, proprientario del Constellation, è presente oggi a Sion all’interrogatorio di Christophe Balet, responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana e indagato nell’inchiesta del rogo di Capodanno, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. “Penso ogni istante alle vittime”, ha detto Moretti, accompagnato dal suo avvocato, entrando nel campus universitario dove si svolge l’audizione difronte alla vice procuratrice generale del Cantone Vallese Catherine Seppey e a diverse decine di avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno. E’ la prima volta che Balet, che svolge la sua funzione dal 2014, viene interrogato in qualità di indagato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, Jacques Moretti all’interrogatorio del responsabile sicurezza del Comune: “Penso alle vittime ogni giorno”

La Procura del Vallese ha aperto un’indagine dopo l’incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana, la notte di Capodanno.

