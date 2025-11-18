Proposta modifica dello Statuto tra i punti all' ordine del giorno del Consiglio regionale della Calabria
La proposta di modifica dello Statuto per adeguare la normativa calabrese a quella nazionale in tema di composizione della giunta è il più importante punto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale della Calabria, convocata per giovedì 20 novembre, con inizio fissato alle ore 14. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
C'è la proposta di modifica dell'atto aziendale, soddisfatto il sindacato: «Passa la nostra proposta» - facebook.com Vai su Facebook
#Sostenibilita. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sulla proposta della Commissione di modifica della legge europea sul clima per stabilire un nuovo obiettivo intermedio e vincolante di riduzione netta delle emissioni di gas. tinyurl.com/32uk5u Vai su X
La maggioranza in Consiglio punta tutto sulla modifica allo Statuto regionale - 9 assessori e 2 sottosegretari, secondo il disegno voluto da Occhiuto, che servirà a compattare i partiti. Riporta rainews.it
Giunta a 9, ecco la proposta di modifica dello Statuto. E rispunta la figura dei “sottosegretari” - Il centrodestra formalizza il testo per ampliare la composizione dell’esecutivo. Come scrive corrieredellacalabria.it
Giunta a 9, corsia preferenziale alla modifica dello Statuto: il testo subito in Consiglio regionale - La proposta per portare a 9 il numero degli assessori all’ordine del giorno della prossima seduta: prima lettura possibile già giovedì ... Secondo corrieredellacalabria.it