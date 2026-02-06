Italia Vacanze

Italia Vacanze torna al Parco Esposizioni Novegro dal 27 febbraio al 1° marzo 2026. L’evento occupa 10.000 metri quadrati distribuiti in tre padiglioni e un’area esterna. Gli appassionati di viaggi e vacanze potranno scoprire offerte, novità e destinazioni diverse, in un’unica grande occasione.

torna al Parco Esposizioni Novegro da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo 2026!L’evento si estenderà per ben 10000 mq, distribuiti in 3 Padiglioni (A,B,C) + area esterna.In fiera, gli appassionati del mondo del turismo itinerante e delle vacanze all’aria aperta troveranno:•.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Italia Vacanze Turismo: ministero-Enit, Italia prima in Europa per vacanze invernali L’Italia si conferma come una delle destinazioni principali per le vacanze invernali, secondo i dati del ministero e dell’Enit. Meteo Giuliacci, vacanze di Natale? Occhio: cosa accadrà in Italia La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Italia Vacanze 2026 parliamone! Ultime notizie su Italia Vacanze Argomenti discussi: 20 Bellissime Isole da scoprire questa Estate; Calendario scolastico 2026: quando arrivano le vacanze di Carnevale?; Scuola, addio all’estate di tre mesi? Perché l’Italia è un caso unico in Europa; Milano-Cortina spinge le vacanze sulla neve: 6 milioni in partenza. Vacanze sulla neve: previsti 9 milioni di italiani nel primo trimestreSono quasi 9 milioni gli italiani previsti nel primo trimestre 2026 per le vacanze sulla neve rivela l’Osservatorio Confturismo-Confcommercio ... guidaviaggi.it Vacanze sulla neve per 9 milioni nel primo trimestre del 2026, trainano le OlimpiadiConfturismo Confcommercio, indice di fiducia del viaggiatore a gennaio record ... msn.com Italia Vacanze 2026 torna la storica fiera del turismo itinerante! Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026, al Parco Esposizioni Novegro (Segrate – MI), scopri camper, van, caravan e accessori per vivere al meglio le tue avventure on the road Cosa ti aspetta: facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.