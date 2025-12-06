Meteo Giuliacci vacanze di Natale? Occhio | cosa accadrà in Italia

Il Ponte dell’Immacolata (6-9 dicembre 2025) si presenta sotto il segno dell’alta pressione: quasi tutta Italia godrà di tempo stabile, soleggiato e temperature miti per la stagione. Solo sull’estremo Sud residui di instabilità in rapido esaurimento.Per Natale e Capodanno, il colonnello Mario Giuliacci su MeteoGiuliacci anticipa le tendenze a medio termine basate sul modello europeo ECMWF: 8-15 dicembre: anticiclone delle Azzorre dominante. Aria quasi subtropicale, temperature sopra la media, tempo stabile e decisamente mite. 15-22 dicembre: svolta. Le correnti ruotano da nord-ovest (Atlantico meridionaleGroenlandia meridionale), portando aria più fresca e valori termici in linea con il periodo o leggermente sotto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo Giuliacci, vacanze di Natale? Occhio: cosa accadrà in Italia

