Turismo | ministero-Enit Italia prima in Europa per vacanze invernali

L’Italia si conferma come una delle destinazioni principali per le vacanze invernali, secondo i dati del ministero e dell’Enit. La varietà di paesaggi, città d’arte e località sciistiche attraggono turisti provenienti da tutta Europa, rafforzando il ruolo del nostro paese come meta di riferimento anche durante la stagione fredda. Questa tendenza sottolinea l’importanza del settore turistico nel panorama nazionale e la sua capacità di offrire esperienze diversificate.

L'Italia continua ad essere meta preferita dai turisti esteri per trascorrere le vacanze, anche nel periodo invernale. Un Paese in grado di soddisfare le diverse aspettative: arte, montagna, mercatini natalizi sono alcuni dei pacchetti piu' richiesti dai viaggiatori europei, accanto a enogastronomia, borghi, vacanza luxury e turismo delle radici che vanno per la maggiore tra i vacanzieri d'oltreoceano. E' quanto emerge dal Monitoraggio Enit per queste vacanze che comprendono Natale, Capodanno ed Epifania, una visione sul turismo organizzato proveniente dai principali mercati dell'incoming italiano, una ricerca che comprende 13 mercati esteri e numerosi tour operator coinvolti.

