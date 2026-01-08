World Baseball Classic 2026 | l’Italia potrebbe avere il catcher emergente Kyle Teel

La World Baseball Classic 2026 si avvicina e l’Italia potrebbe contare su un nuovo talento: Kyle Teel, potenziale catcher emergente. La possibilità di un suo coinvolgimento è stata discussa durante una conferenza stampa di Will Venable, allenatore dei Chicago White Sox, che ha parlato degli impegni internazionali dei suoi giocatori. Questa ipotesi apre interessanti prospettive per la formazione azzurra in vista della prossima competizione.

Un rinforzo in arrivo per la Nazionale italiana di baseball? Potrebbe essere. E' quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta dall'allenatore dei Chicago White Sox, Will Venable, in relazione agli impegni con le squadre nazionali di alcuni dei suoi effettivi. Oltre al giapponese Munetaka Murakami, è stato fatto il nome di Kyle Teel, ricevitore dei White Sox, che potrebbe essere preso in considerazione in chiave italiana. Posteriormente a queste dichiarazioni, si è anche precisato il fatto che non sono state ancora prese decisioni definitive, ma Teel potrebbe rientrare nel novero dei convocati nostrani per il prossimo World Baseball Classic (WBC).

