L’allarme dei cardiologi | Circa 600 infarti al giorno in Italia ma arrivano nuove linee guida dall’Europa
Nuove linee guida arrivano dall’Europa. Hanno lo scopo di impedire di essere colpiti da un infarto e di evitarlo a chi ne ha già avuto uno. Si tratta di una nuova strategia di gestione dell’ipercolesterolemia. Prevede la somministrazione delle terapie innovative in aggiunta alle statine non più soltanto a chi è già stato colpito da un attacco di cuore, ma anche a chi è a rischio. Lo scopo è proteggerlo. – Notizie.com Si tratta di una vera e propria svolta dalla prevenzione secondaria a quella primaria. 🔗 Leggi su Notizie.com
Allarme cardiologi, ‘600 infarti al giorno, 50% in pazienti senza precedenti’
Cardiologi, 'si alza lotta a colesterolo, 600 infarti al giorno' - Cambia la strategia di gestione dell'ipercolesterolemia: non più l'impiego tempestivo di terapie innovative in aggiunta alle statine solo in chi ha già avuto l'infarto, ma anche in chi non lo ha mai a ... Si legge su ansa.it