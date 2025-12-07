L’allarme dei cardiologi | Circa 600 infarti al giorno in Italia ma arrivano nuove linee guida dall’Europa

Nuove linee guida arrivano dall’Europa. Hanno lo scopo di impedire di essere colpiti da un infarto e di evitarlo a chi ne ha già avuto uno. Si tratta di una nuova strategia di gestione dell’ipercolesterolemia. Prevede la somministrazione delle terapie innovative in aggiunta alle statine non più soltanto a chi è già stato colpito da un attacco di cuore, ma anche a chi è a rischio. Lo scopo è proteggerlo. – Notizie.com Si tratta di una vera e propria svolta dalla prevenzione secondaria a quella primaria. 🔗 Leggi su Notizie.com

