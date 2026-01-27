Arresto cardiaco le nuove linee guida per la rianimazione saranno valide in tutta Italia

In Italia sono state aggiornate le linee guida sulla rianimazione in caso di arresto cardiaco. Le nuove indicazioni, valide su tutto il territorio nazionale, sottolineano l’importanza del tempestivo intervento per aumentare le possibilità di salvataggio. La formazione e la conoscenza di queste procedure sono fondamentali per intervenire prontamente e migliorare gli esiti nelle situazioni di emergenza.

"In caso di arresto cardiaco, il fattore tempo è essenziale: prima arriviamo e più vite salviamo". Con queste parole Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, ha commentato l'aggiornamento delle 'Linee guida per la rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo del defibrillatore per la popolazione adulta e pediatrica', presentate questa mattina al ministero. Il documento, predisposto dal dipartimento della Prevenzione in collaborazione con la Società italiana sistema 118, è indirizzato alle Regioni, in particolare alle centrali operative 118 e ai centri di formazione accreditati, per assicurare un supporto didattico omogeneo su tutto il territorio nazionale.

