Italia brilla a Konya | Favero e Venturelli in ascesa la velocità promette bene

La squadra italiana di ciclismo su pista si è fatta notare a Konya, in Turchia, durante gli Europei. Favero e Venturelli sono arrivati tra i primi, dando segnali positivi per il futuro. La gara si è rivelata combattuta, ma l’Italia ha dimostrato di avere i mezzi per fare bene, anche senza alcune delle sue stelle più conosciute.

Konya, Turchia, ha ospitato gli Europei di ciclismo su pista offrendo una due giorni intensa per l'Italia, anche in assenza di alcune stelle ai nastri di partenza. Il focus è stato sui giovani talenti, capaci di raccogliere segnali di crescita e di salire sul podio in varie specialità, confermando una dinamica positiva in vista della stagione su strada e delle prossime prove olimpiche. Federica Venturelli ha guidato il quartetto della corsa a squadre, assicurando il bronzo al traguardo. L'atleta ha successivamente centrato lo silver nell'inseguimento individuale e ha chiuso la Madison in bronzo insieme a Elisa Balsamo.

