Europei Italia super a Konya | Venturelli-Balsamo fanno bronzo nella Madison

Questa sera a Konya, l’Italia conquista il bronzo nella gara Madison grazie a Federica Venturelli ed Elisa Balsamo. Le due cicliste italiane hanno dato il massimo, portando a casa una medaglia che mancava da tempo. La competizione è stata dura, ma loro hanno saputo resistere e chiudere sul podio. Un risultato importante per il ciclismo italiano in questa rassegna continentale.

Konya, 6 febbraio 2026 – Sei medaglie scintillanti per l’Italia agli Europei di Ciclismo su Pista. gli ultimi allori sono arrivati questa sera dalla coppia tricolore femminile della Madison Federica Venturelli ed Elisa Balsamo. Entrambe già medagliate in competizione. Le Azzurre mettono la medaglia di bronzo al collo, con 26 punti in tabellone. Vince il Belgio con 50 punti. L’argento alla Gran Bretagna a quota 27. Le dichiarazioni – Fonte Federciclismofederciclismo.it. Federica Venturelli: “Era la mia prima madison in questa categoria. Dopo l’esperienza da junior e una gara da Under 23 conclusa con una frattura al polso, non avevo più corso questa specialità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Konya Europei LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Bronzo per Venturelli e Balsamo nella madison Nella finale della madison agli Europei di ciclismo su pista, Venturelli e Balsamo conquistano il bronzo. Ciclismo su pista: splendido bronzo per Federica Venturelli ed Elisa Balsamo agli Europei nella madison L’Italia torna a casa con un sorriso in più dagli Europei di ciclismo su pista a Konya. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Konya Europei Argomenti discussi: Europei di Funchal. Italia-Turchia 25-11, sabato la Grecia alle 14 su Rai Sport; Iperammortamento, undici produttori europei denunciano l’Italia all’UE per aiuti di Stato; Ciclismo su Pista, l’Italia pronta per gli Europei in Anatolia: 20 Azzurri convocati; Listini europei in rosso in attesa della Fed, a Piazza Affari male lusso e banche. Pallanuoto femminile, le semifinali degli Europei saranno Italia-Paesi Bassi e Grecia-UngheriaSi chiude la seconda fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso a Funchal, in Portogallo: definite le semifinali di martedì ... oasport.it Europei di Funchal. Italia-Francia 24-5, martedì semifinale con l'OlandaFELICITAZIONI ALLEGRA! Allegra Lapi, olimpica a Londra e campionessa europea con il Setterosa ad Eindhoven 2012, ha dato alla luce all’ospedale di Firenze Careggi la sua primogenita Anna di 3.150kg. federnuoto.it , Elisa Balsamo e Federica Venturelli chiudono in bellezza gli Europei su pista di Konya 2026 regalando all'Italia il bronzo nella Madison fem facebook CHE SQUADRAAAA L’ #ItaliaTeam di ciclismo su pista non si ferma più agli Europei di Konya! Dopo i due argenti di ieri, oggi arriva un bronzooooo! Lo firmano Federica Venturelli ed Elisa Balsamo nella madison femminile! Gli azzurri chiudono la ra x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.