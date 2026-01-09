Firenze e le sue tradizioni | visite guidate al Brindellone

Il 18 gennaio a Firenze si terrà l’inaugurazione della porta d’ingresso al deposito del “Brindellone”, recentemente restaurata. Questa cerimonia rappresenta un’occasione per scoprire le tradizioni fiorentine e approfondire il ruolo storico di questo simbolo. Le visite guidate offrono un’opportunità per conoscere meglio la cultura locale, preservata attraverso momenti di festa e memoria. Un evento da non perdere per chi desidera approfondire le radici della città.

Firenze, 9 gennaio 2025 – Appuntamento straordinario per conoscere meglio uno dei simboli della tradizione fiorentina: il 18 gennaio si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della grande porta d'ingresso al deposito del 'Brindellone', appena restaurata, che si trova a Firenze in via il Prato 48. Si tratta, come detto, di uno dei simboli della città e al centro della tradizione dello Scoppio del Carro. Ogni anno, la domenica di Pasqua, il 'Carro di fuoco' (affettuosamente chiamato "Brindellone" dai fiorentini) lascia il locale dove è custodito per arrivare al Duomo in occasione del tradizionale volo della Colombina.

