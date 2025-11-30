Castello Utveggio prenotazioni di dicembre già sold out | Palazzo d' Orleans al lavoro per potenziare le visite
Sono andate sold out in poche ore le prenotazioni per visitare Castello Utveggio a dicembre. Palazzo d’Orléans è già al lavoro per verificare come aumentare da subito il numero di visite guidate allo storico edificio di Monte Pellegrino, riqualificato e riaperto dalla presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Da venerdì 5 dicembre il Castello Utveggio aprirà le porte gratuitamente ai visitatori. Dopo anni di incuria, con un investimento da 5,9 milioni, è stata realizzata una struttura moderna atta a ospitare congressi di altissimo livello TUTTE LE INFO https://www.pal - facebook.com Vai su Facebook
Oggi è una giornata importante per la città di #Palermo e per i siciliani: restituiamo loro la fruizione di un immobile storico bellissimo. Castello Utveggio è il nostro orgoglio. #governoSchifani #Sicilia #RegioneSiciliana @Regione_Sicilia Vai su X
