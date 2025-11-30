Castello Utveggio prenotazioni di dicembre già sold out | Palazzo d' Orleans al lavoro per potenziare le visite

Palermotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono andate sold out in poche ore le prenotazioni per visitare Castello Utveggio a dicembre. Palazzo d’Orléans è già al lavoro per verificare come aumentare da subito il numero di visite guidate allo storico edificio di Monte Pellegrino, riqualificato e riaperto dalla presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

