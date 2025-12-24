Mosca | tre morti nell’ esplosione di un’auto due sono poliziotti È successo vicino al luogo dell’attentato al generale Sarvarov

24 dic 2025

Tre persone sono morte dopo l’ esplosione di un’auto a Mosca, in Russia. Lo riporta la Tass. Due poliziotti sono deceduti nella detonazione mentre fermavano una persona sospetta nel sud della capitale russa e anche il sospettato è morto, come ha riferito l’ufficio stampa del Comitato Investigativo Russo. “Secondo le indagini, nelle prime ore del mattino del 24 dicembre, due agenti della polizia stradale hanno visto una persona sospetta vicino alla loro auto di pattuglia in via Yeletskaya a Mosca. Quando si sono avvicinati per fermarlo, un esplosivo è detonato. I due poliziotti e il sospettato sono morti”, ha dichiarato l’ufficio stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

