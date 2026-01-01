Manovra cambiano i bonus nel 2026 | bollette mobili elettrodomestici asilo nido Quali restano e quali salteranno

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2026, si delineano importanti modifiche ai bonus statali, riguardanti bollette, mobili, elettrodomestici e asili nido. Questi cambiamenti influenzeranno le agevolazioni disponibili nel prossimo futuro, determinando un nuovo scenario per cittadini e famiglie. In questa guida, analizzeremo quali bonus resteranno attivi e quali verranno eliminati o modificati.

Con la legge di Bilancio 2026 ormai arrivata in porto, cambiano i bonus e si delinea un quadro profondamente rinnovato sul fronte delle agevolazioni statali.

