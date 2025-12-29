Bonus cambia tutto nel 2026 | quali scadono il 31 dicembre e quali restano
Con la Manovra 2026, si delineano le modifiche agli incentivi fiscali, evidenziando quali bonus scadranno il 31 dicembre e quali continueranno a essere disponibili. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nel panorama delle agevolazioni fiscali, con cambiamenti che coinvolgono diverse categorie di benefici. Di seguito, un'analisi chiara e precisa delle principali novità previste per il prossimo anno.
Con la Manovra 2026, prende forma il nuovo assetto degli incentivi fiscali. Il quadro che emerge è fatto di conferme, riduzioni e addii. Alcuni bonus vengono prorogati, altri cambiano regole e percentuali, mentre diverse misure straordinarie sono destinate a chiudersi definitivamente con la fine del 2025. Dall’edilizia al sostegno alle famiglie, ecco cosa resterà attivo dal 1° gennaio e cosa invece uscirà di scena. Ristrutturazioni, il 50% resta (ma non per tutti). Nel comparto edilizio, la detrazione per le ristrutturazioni viene confermata anche per il 2026. Per i lavori effettuati sulla prima casa, l’aliquota rimane al 50%, mentre scende al 36% per gli interventi su immobili diversi dall’abitazione principale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
