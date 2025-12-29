Con la Manovra 2026, si delineano le modifiche agli incentivi fiscali, evidenziando quali bonus scadranno il 31 dicembre e quali continueranno a essere disponibili. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nel panorama delle agevolazioni fiscali, con cambiamenti che coinvolgono diverse categorie di benefici. Di seguito, un'analisi chiara e precisa delle principali novità previste per il prossimo anno.

Con la Manovra 2026, prende forma il nuovo assetto degli incentivi fiscali. Il quadro che emerge è fatto di conferme, riduzioni e addii. Alcuni bonus vengono prorogati, altri cambiano regole e percentuali, mentre diverse misure straordinarie sono destinate a chiudersi definitivamente con la fine del 2025. Dall’edilizia al sostegno alle famiglie, ecco cosa resterà attivo dal 1° gennaio e cosa invece uscirà di scena. Ristrutturazioni, il 50% resta (ma non per tutti). Nel comparto edilizio, la detrazione per le ristrutturazioni viene confermata anche per il 2026. Per i lavori effettuati sulla prima casa, l’aliquota rimane al 50%, mentre scende al 36% per gli interventi su immobili diversi dall’abitazione principale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonus, cambia tutto nel 2026: quali scadono il 31 dicembre e quali restano

Leggi anche: Bonus 2026, quali restano e quali no. Mobili, elettrodomestici e mille euro per i nuovi nati: cosa cambia

Leggi anche: Bonus 2026: quali restano, quali cambiano e quali spariscono con la Manovra

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Isee 2026, dalla prima casa ai figli: che cosa cambia con la Legge di Bilancio; La manovra 2026 è «assistenziale»: punta tutto sui bonus, per lo sviluppo passare un'altra volta; Isee, dal 1° gennaio 2026 cambia (quasi) tutto: le città che danno diritto al bonus sulla casa; Isee, dal 1° gennaio 2026 cambia (quasi) tutto: prima casa fuori dal calcolo a Palermo.

Bonus in scadenza a dicembre e bonus confermati nel 2026: dalla casa alla famgilia, ecco quali sono e cosa cambia - La manovra ridisegna il panorama delle agevolazioni attive in diversi settori chiave ... msn.com