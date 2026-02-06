Iscrizioni aperte per la formazione dei docenti all’Università Mediterranea | nuovo percorso abilitante iniziato

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha aperto le iscrizioni per il nuovo percorso di formazione destinato ai docenti delle scuole secondarie. Ora chi vuole può iscriversi e prepararsi per diventare insegnante abilitato. La fase di registrazione è aperta e molti già stanno pensando di partecipare.

**L'Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ufficialmente aperto le iscrizioni per i percorsi abilitanti destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.** Il bando, pubblicato sul portale istituzionale, permette ai candidati di partecipare a un percorso di formazione iniziale e abilitazione per l'anno accademico 20252026. L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano intraprendere o completare la formazione per l'insegnamento nelle scuole superiori, con un processo di iscrizione totalmente on-line. Le domande possono essere inviate soltanto in modalità telematica, entro i termini indicati: l'apertura della finestra è prevista per il **6 febbraio 2026**, alle **ore 08:00**, mentre la chiusura avverrà il **12 febbraio 2026**, alle **ore 12:00**.

