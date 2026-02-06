Università Mediterranea | iscrizioni aperte per formazione docenti abilitanti

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha aperto le iscrizioni ai nuovi corsi di formazione per insegnanti. Da ora, chi vuole ottenere l’abilitazione per insegnare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado può iscriversi e iniziare il percorso. L’ateneo invita tutti i candidati a non perdere tempo e a prepararsi per questa opportunità.

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha ufficialmente aperto le iscrizioni per i percorsi di formazione abilitante per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il bando, pubblicato sul portale istituzionale, prevede una finestra temporale stretta: l’accesso alle domande di partecipazione è possibile soltanto in modalità telematica, e andrà da **lunedì 2 febbraio 2026, ore 08:00**, a **lunedì 12 febbraio 2026, alle 12:00**. È un’opportunità per gli insegnanti desiderosi di ottenere o aggiornare l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria, e rappresenta una risposta diretta alle esigenze del sistema educativo regionale, in un contesto in cui l’offerta formativa e la qualità dell’insegnamento continuano a richiedere aggiornamenti professionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione per docenti su innovazione, STEAM e intelligenza artificiale, organizzato da eTwinning e disponibile sulla piattaforma ESEP dal 26 gennaio all'11 febbraio 2026.

