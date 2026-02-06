Università Mediterranea al via le iscrizioni per i percorsi abilitanti dei docenti

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha aperto le iscrizioni per i corsi di formazione e abilitazione dei futuri insegnanti. Gli aspiranti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono già presentare le domande per partecipare ai percorsi che si terranno nell’anno accademico 20252026. Le iscrizioni sono aperte da poco e resteranno in corso fino a quando non verranno raggiunti i posti disponibili.

L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria comunica l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 20252026.

