Università Mediterranea al via le iscrizioni per i percorsi abilitanti dei docenti

Da reggiotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha aperto le iscrizioni per i corsi di formazione e abilitazione dei futuri insegnanti. Gli aspiranti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono già presentare le domande per partecipare ai percorsi che si terranno nell’anno accademico 20252026. Le iscrizioni sono aperte da poco e resteranno in corso fino a quando non verranno raggiunti i posti disponibili.

L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria comunica l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 20252026. Gli.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Università Mediterranea

Università Mediterranea: iscrizioni aperte per formazione docenti abilitanti

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha aperto le iscrizioni ai nuovi corsi di formazione per insegnanti.

Comunicato Stampa: Percorsi Abilitanti Docenti 60 cfu UnitelmaSapienza per la Formazione Docenti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Università Mediterranea

Argomenti discussi: La sfida dell'inclusività: incontro all'Università Mediterranea; Il Questore di Reggio Calabria Paolo Sirna in visita istituzionale all’Università Mediterranea; Conferita dall'Università Mediterranea la laurea magistrale alla memoria di Antonella Cannizzaro; Reggio, il Questore Sirna in visita alla Mediterranea.

università mediterranea al viaUniversità Mediterranea: al via le iscrizioni per i percorsi abilitanti docentiREGGIO CALABRIA L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai percorsi universitari di formazione iniziale e ... corrieredellacalabria.it

università mediterranea al viaReggio Calabria, alla Mediterranea al via le iscrizioni per i Percorsi Abilitanti DocentiL’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione pe ... strettoweb.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.