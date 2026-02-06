Da domani l’Italia si prepara a ricevere una nuova perturbazione atlantica. Un minimo di bassa pressione di circa 990 hPa si muove lentamente attraverso il Paese, portando piogge diffuse e nevicate, soprattutto al Centro-Sud e al Nord-Est. Le condizioni meteo diventano più instabili e le precipitazioni si intensificano, spingendo molte zone a mettere in allerta.

Arriva da domani una nuova perturbazione sul nostro Paese. Il flusso atlantico sospinge un minimo di bassa pressione di circa 990 hPa che sta attraversando l'Italia, portando piogge diffuse e precipitazioni sparse, in particolare al Centro-Sud e Nord-Est. Sebbene si preveda un miglioramento parziale nel pomeriggio, la tregua sarà breve. Un'altra saccatura depressionaria si sposterà sul Mediterraneo nella giornata di sabato, con precipitazioni che interesseranno principalmente il Centro-Sud. In queste regioni, sono attese anche nevicate in Appennino a quote medie. Dopo il transito di questa saccatura, tra domenica e lunedì è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà maltempo prima al Nord-Ovest e sulla Sardegna, per poi estendersi gradualmente alle regioni centro-meridionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Irrompono nuove perturbazioni atlantiche sull'Italia. Febbraio con altre piogge e nevicate

Le previsioni meteo per il Veneto indicano l’arrivo di due perturbazioni atlantiche, che porteranno piogge e neve a quote collinari nelle prossime ore.

