Previsioni meteo ancora freddo e maltempo sull’Italia | attese nuove piogge e nevicate

Repubblica.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aria artica si è impossessata del bacino del Mediterraneo. L'avvio della settimana sarà segnato dalla presenza di una nuova perturbazione associata a un vortice depressionario. 🔗 Leggi su Repubblica.it

previsioni meteo ancora freddo e maltempo sull8217italia attese nuove piogge e nevicate

© Repubblica.it - Previsioni meteo, ancora freddo e maltempo sull’Italia: attese nuove piogge e nevicate

Contenuti che potrebbero interessarti

previsioni meteo freddo maltempoPrevisioni meteo, ancora freddo e maltempo sull’Italia: attese nuove piogge e nevicate - L'avvio della settimana sarà segnato dalla presenza di una nuova perturbazione associata a un ... Come scrive repubblica.it

previsioni meteo freddo maltempoMeteo, le previsioni per il weekend 22–23: ondata di gelo sull’Italia, ecco dove farà più freddo - L'Italia è nella morsa del maltempo e del freddo: scopriamo le previsioni del weekend del 22- Scrive meteo.it

previsioni meteo freddo maltempoMeteo, le previsioni di oggi: tregua dal maltempo ma da lunedì 24 novembre torna la neve anche a bassa quota: ecco dove - Tregua dal maltempo oggi sull’Italia, anche se le temperature si manterranno molto basse. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Previsioni Meteo Freddo Maltempo