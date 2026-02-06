Iran-Usa oggi al via i colloqui in Oman Trump | Negoziano perché non vogliono che li colpiamo

Questa mattina a Muscat, in Oman, sono iniziati i colloqui tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di tensioni e minacce di guerra, le due parti cercano di trovare un punto di accordo sul nucleare iraniano. Trump ha detto che gli interlocutori negoziano perché non vogliono essere colpiti, ma ancora non si conoscono i dettagli delle trattative. La situazione resta delicata, e molte aspettative sono riposte in questi incontri.

Approfondimenti su Iran Usa Iran-Usa saltano i colloqui. Niente spostamento dei negoziati in Oman. Trump: «Alì Khamenei dovrebbe essere molto preoccupato» I colloqui tra Iran e Stati Uniti saltano ancora. Iran-Usa fissati i colloqui in Oman. «Diversi leader del Medio Oriente hanno fatto pressioni sull'amministrazione Trump» Gli Stati Uniti e l'Iran si incontreranno in Oman per discutere. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Caracciolo a Otto e mezzo: Trump, l'Iran e la Cina Ultime notizie su Iran Usa Argomenti discussi: Iran, Trump: Teheran sta parlando con noi, stanno negoziando; L'attacco all'Iran sarebbe un azzardo; Il NYT: L'Iran mai così debole. Trump: Situazione in evoluzione, vogliono un accordo - Teheran: In corso intensi sforzi diplomatici; Iran, oggi a Muscat i colloqui con gli Usa: ultime news. Iran-Usa, oggi al via i colloqui in Oman. Trump: Negoziano perché non vogliono che li colpiamoLa delegazione americana con l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff e il consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, è atterrata a Muscat già ieri pomeriggio. Domani mattina i due inviati ... adnkronos.com Iran, nei negoziati Usa-Teheran di domani in Oman anche tema missilistico. LIVEColloqui in bilico dopo che l'Iran aveva avvertito che si sarebbe tirato indietro se Washington avesse insistito per ampliare l'agenda oltre il dossier nucleare, ma alla fine entrambe le parti sono ar ... tg24.sky.it Il colloquio Usa-Iran si farà, su spinta dei mediatori. Al Jazeera: "Si parte da un piano in 5 punti" x.com Usa-Iran, stallo sui colloqui e fallimento vicino. Turchia e Emirati provano a evitare la crisi Teheran e Washington appaiono divise su tutto: anche sulla sede dell'incontro. E la contromossa della Repubblica islamica non è piaciuta per niente a Trump.

