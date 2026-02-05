Iran | dialogo tra Washington e Teheran iniziato in Oman confermato

Da due giorni, Stati Uniti e Iran hanno riaperto un canale di dialogo in Oman. Dopo mesi di silenzio e tensioni crescenti, le due parti hanno confermato l’avvio di colloqui ufficiali. Le discussioni sono un passo importante dopo la crisi più grave tra i due paesi negli ultimi trent’anni.

**Iran, iniziato il dialogo tra Washington e Teheran in Oman. I colloqui, confermati dopo mesi di silenzio** A due giorni di distanza dalla più grande crisi tra gli Stati Uniti e l'Iran da oltre tre decenni, i due paesi hanno finalmente cominciato a parlare. Non in America, né in Irán, bensì in Olanda, nel cuore dell'Asia centrale, dove, a partire da domani, saranno tenuti i primi incontri diplomatici tra Washington e Teheran. La conferma arriva in un momento delicato: la tregua a Gaza è ormai in crisi, il governo americano ha rimosso le sanzioni sull'Iran per un breve periodo, mentre il regime di Tehran continua a mostrare segni di tensione interiore, con proteste diffuse in tutto il paese.

