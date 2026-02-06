Il vertice tra Iran e Stati Uniti in Oman è durato poco più di un’ora. Le delegazioni si sono incontrate con l’obiettivo di evitare un’escalation nel Medio Oriente. Per ora, la crisi resta aperta e nessuna soluzione concreta è emersa. La tensione tra i due Paesi rimane alta, e la strada verso un accordo appare ancora lunga.

È durato poco più di un’ora l’atteso vertice in Oman tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, con cui, letteralmente al fotofinish, si sta cercando di evitare l’esplosione di una nuova crisi capace di infiammare nuovamente il Medio Oriente. Stando a quanto afferma il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr bin Hamad al Busaidi, l’incontro sarebbe stato sostanzialmente interlocutorio, con i team che “si sono concentrati sulla possibilità di creare condizioni adeguate per la ripresa di negoziati diplomatici e tecnici”. Parole che lasciano presagire come, almeno per il momento, l’amministrazione americana di Donald Trump, pur con riluttanza, sia disposta a mettere in standby un eventuale attacco su Teheran, con cui infliggere un colpo mortale al regime della Guida Suprema Ali Khamenei, per lasciare spazio ai negoziati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Iran e Usa negoziano in Oman, ma la crisi è ben lontana dall’essere conclusa

Questa mattina a Muscat, in Oman, sono iniziati i colloqui tra Iran e Stati Uniti.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran rimangono alte, ma sembra che le parti preferiscano ancora il dialogo.

Argomenti discussi: Araghchi chiede rispetto reciproco in vista dei colloqui. Witkoff e Kushner già in Oman - Haaretz: i negoziati con gli Usa limitati al programma nucleare iraniano; Iran, venerdì incontro Teheran-Washington in Turchia. Nessun ultimatum da Trump sul nucleare; Negoziati Usa-Iran venerdì a Muscat, Witkoff atterrato in Oman; Iran e Usa ci riprovano, negoziati al via.

