Crisi Usa – Iran La minaccia permane ma sulle armi prevale il dialogo in avvio in Oman

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran rimangono alte, ma sembra che le parti preferiscano ancora il dialogo. In Oman è iniziato un primo contatto, anche se la minaccia di un intervento militare resta concreta. Fonti israeliane avevano dato per scontato un attacco imminente, ma per ora si cerca di evitare lo scontro diretto.

Tutto sembrava pronto per un imminente attacco Usa al regime degli ayatollah. Un’escalation militare data quasi per certa dalle fonti israeliane. Navi da guerra e il meglio dell’aeronautica militare, giunte dalle basi più diverse, sono pronte ad entrare in azione. Ad aggiungere benzina sul fuoco, oltre alle nuove sanzioni sull’Iran, vi è stata la decisione dell’Ue di ritenere le guardie rivoluzionarie dei pasdaran come organizzazione terroristica. Protesta e repressione Questo dopo la feroce repressione. Un bagno di sangue, un massacro che ha causato migliaia di vittime tra chi protestava nelle imponenti manifestazioni contro il regime degli ayatollah che hanno incendiato il paese dagli ultimi giorni del 2025 fino al 10 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

Da due giorni, Stati Uniti e Iran hanno riaperto un canale di dialogo in Oman.

Dopo le elezioni, i colloqui tra Stati Uniti e Iran rischiano di saltare.

Argomenti discussi: Crisi USA-Iran, come si è arrivati a questo punto; Iran, la resa dei conti; Sull’Iran accerchiato dagli Usa pesa la frattura con la popolazione; Iran-Usa, navi americane nell'area. Trump: Sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare.

Usa-Iran, stallo sui colloqui e fallimento vicino. Turchia e Emirati provano a evitare la crisiTeheran e Washington appaiono divise su tutto: anche sulla sede dell’incontro. E la contromossa della Repubblica islamica non è piaciuta per niente a Trump ... ilriformista.it

Occhi puntati sull’Oman, sede dei colloqui tra Iran e Usa: mai la crisi militare è arrivata a questi livelliDomani, venerdì 6 febbraio, stando alle dichiarazioni di Washington e Teheran, si svolgeranno i colloqui in Oman. Al centro di questo importante e delicato tentativo diplomatico che, ricordiamolo, avv ... greenreport.it

