Iran al via colloqui in Oman Intreccio con nucleare

Oggi in Oman si tengono i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti dopo mesi di tensioni. Le due parti si incontrano per discutere di un possibile passo avanti sulla questione nucleare. Washington vuole capire se ci sono le condizioni per riavvicinarsi e trovare un accordo. La riunione si svolge in un clima di attesa, con entrambe le parti che cercano di fare il primo passo verso una soluzione.

Iran e Stati Uniti sono al tavolo dei colloqui in programma oggi in Oman. Washington intende verificare se esistano margini per un progresso diplomatico. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, al via colloqui in Oman. Intreccio con nucleare Approfondimenti su Iran Usa Iran, al via i colloqui con gli Usa in Oman Questa mattina in Oman sono iniziati i colloqui tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare. Nucleare Iran, in Oman tavolo con Usa In Oman, Iran e Stati Uniti si incontrano oggi per discutere del programma nucleare di Teheran. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Iran, al via colloqui in Oman. Intreccio con nucleare Ultime notizie su Iran Usa Argomenti discussi: Iran, oggi a Muscat i colloqui con gli Usa: ultime news; Nucleare, al via i colloqui in Oman: l'ombra della tensione sui negoziati USA-Iran; Trump: Khamenei ora dovrebbe preoccuparsi. Teheran: colloqui con gli Usa venerdì in Oman; Iran - Usa, oggi al via i colloqui in Oman. Trump: 'Negoziano perché non vogliono che li colpiamo'. Iran-Usa, oggi colloqui in Oman. Washington allerta americani: Via ora da TeheranNel giorno dei colloqui con l'Iran in Oman, con gli Stati Uniti che al momento hanno scelto la via diplomatica per negoziare sul nucleare e trovare un accordo con Teheran, gli Usa esortano i propri ... adnkronos.com Iran-Usa, oggi al via i colloqui in Oman. Trump: Negoziano perché non vogliono che li colpiamoLa delegazione americana con l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff e il consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, è atterrata a Muscat già ieri pomeriggio. Domani mattina i due inviati ... adnkronos.com In corso i colloqui Iran-Usa in Oman, al tavolo il ministro Araghchi e l'inviato speciale Witkoff #ANSA facebook In corso i colloqui Iran-Usa in Oman, al tavolo il ministro Araghchi e l'inviato speciale Witkoff #ANSA x.com

