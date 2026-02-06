Iran al via colloqui in Oman Intreccio con nucleare
Oggi in Oman si tengono i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti dopo mesi di tensioni. Le due parti si incontrano per discutere di un possibile passo avanti sulla questione nucleare. Washington vuole capire se ci sono le condizioni per riavvicinarsi e trovare un accordo. La riunione si svolge in un clima di attesa, con entrambe le parti che cercano di fare il primo passo verso una soluzione.
Iran e Stati Uniti sono al tavolo dei colloqui in programma oggi in Oman. Washington intende verificare se esistano margini per un progresso diplomatico. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Iran-Usa, oggi colloqui in Oman. Washington allerta americani: Via ora da TeheranNel giorno dei colloqui con l'Iran in Oman, con gli Stati Uniti che al momento hanno scelto la via diplomatica per negoziare sul nucleare e trovare un accordo con Teheran, gli Usa esortano i propri
Iran-Usa, oggi al via i colloqui in Oman. Trump: Negoziano perché non vogliono che li colpiamoLa delegazione americana con l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff e il consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, è atterrata a Muscat già ieri pomeriggio. Domani mattina i due inviati
