È ancora grave la donna investita da un' auto
Una donna di 81 anni rimane in condizioni critiche dopo essere stata investita ieri a Pratovecchio Stia. Ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale delle Scotte di Siena, la sua situazione resta sotto stretto monitoraggio. I dettagli dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
È ancora grave, in prognosi riservata e ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale senese delle Scotte la donna di 81 anni che è stata investita ieri, mercoledì 17 dicembre nel comune di Pratovecchio Stia. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17. I soccorritori sono arrivati sul posto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
