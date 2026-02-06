Investì un?anziana uccidendola a Corridonia assolto dopo 9 anni l?attore Simone Riccioni Il giudice | Il fatto non costituisce reato

Simone Riccioni, l’attore che otto anni fa ha investito e ucciso un’anziana di 84 anni a Corridonia, è stato assolto in tribunale. Dopo un lungo processo, il giudice ha stabilito che il fatto non costituisce reato. Riccioni aveva sempre sostenuto di non aver avuto colpa e, oggi, la sentenza conferma la sua versione. La famiglia della vittima si è detta delusa, ma la giustizia ha fatto il suo corso.

CORRIDONIA Investì, uccidendola, una 84enne, l’attore Simone Riccioni assolto dall’accusa di omicidio stradale. Lo ha stabilito ieri il giudice Federico Simonelli, «il fatto non costituisce reato». Non una parola dall’avvocato di parte civile Claudio Bruno Marcolini. Di «contegno abnorme tenuto dalla vittima» ha invece parlato il difensore Federico Valori che ha poi evidenziato il «comportamento non rimproverabile» di Riccioni. La vicenda Il tragico incidente avvenne la sera del 15 novembre 2017 in via Piani Rossi. Riccioni era alla guida della sua Audi Q5, quella sera era in corso un violento temporale quando investì Giuseppina Tentella. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

