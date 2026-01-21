Solofra il fatto non costituisce reato | assolto il ventenne coinvolto in un procedimento fiscale

A Solofra, un giovane di 20 anni è stato assolto dal giudice di Avellino nel procedimento fiscale in cui era coinvolto. La decisione è stata adottata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Il ragazzo, assistito dagli avvocati Vincenzo Dino Iasuozzi e Valentina Musto, ha così visto riconosciuta l’assenza di responsabilità penale nel caso.

Il giudice monocratico di Avellino ha assolto un giovane di vent’anni, difeso dagli avvocati Vincenzo Dino Iasuozzi e Valentina Musto, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. L’imputato era sotto procedimento per omessa dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 della legge 742000.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

