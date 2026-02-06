Intossicazione da monossido di carbonio | cosa succede al corpo e come riconoscere i sintomi

Questa mattina, in provincia di Lucca, una famiglia di quattro persone è stata trovata senza vita nella propria casa. Si sospetta un’intossicazione da monossido di carbonio, un gas inodore e insidioso. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma intanto si cerca di capire cosa possa aver causato questa tragedia. La comunità si stringe intorno ai parenti e si moltiplicano gli appelli a fare attenzione ai segnali di avvelenamento.

Negli ultimi giorni il monossido di carbonio è tornato tragicamente al centro dell’attenzione. In provincia di Lucca, una famiglia di quattro persone - padre, madre e due figli - è stata trovata senza vita nella propria abitazione. Le prime ricostruzioni indicano che le esalazioni del gas.🔗 Leggi su Today.it

Un gruppo di diciotto persone è finito in ospedale dopo aver respirato monossido di carbonio in un ristorante di Cenano, in provincia di Varese.

In inverno, con il freddo che si fa sentire, aumentano i rischi di intossicazione da monossido di carbonio.

