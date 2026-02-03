Intossicazione alimentare a Cenano | monossido di carbonio nel ristorante causa sintomi gravi

Un gruppo di diciotto persone è finito in ospedale dopo aver respirato monossido di carbonio in un ristorante di Cenano, in provincia di Varese. La notte tra lunedì e martedì, alcuni clienti hanno iniziato a sentirsi male e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno evacuato il locale e portato le persone in pronto soccorso. Le condizioni di alcuni sono apparse gravi, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per capire cosa abbia

Un gruppo di diciotto persone è stato intossicato dal monossido di carbonio in un ristorante del comune di Cenano, in Varesotto, durante la notte tra lunedì e martedì 3 febbraio 2026. L’episodio ha causato sintomi gravi, tra cui mal di testa e nausea, e ha provocato l’evacuazione degli appartamenti sovrastanti il locale. La causa della fuoriuscita del gas è stata accertata come un malfunzionamento della caldaia installata nel ristorante. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio con strumenti specifici. L’emergenza è stata segnalata all’Ats (Agenzia Termoenergetica) e al personale medico, e i servizi di emergenza hanno messo in sicurezza tutti i locali coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

