La firma di un accordo tra India e Unione Europea preoccupa l’Italia. Secondo alcuni, potrebbe portare a un’invasione di tè, riso e tessuti sul mercato europeo, danneggiando le nostre produzioni locali. La presidente Ursula von der Leyen ha preso decisioni che penalizzano l’agricoltura italiana, mentre si aprono nuove opportunità per esportare macchinari e farmaci. La situazione crea tensione tra chi teme danni ai settori tradizionali e chi punta a nuove occasioni di business.

Nuova forzatura della Von der Leyen che penalizza la nostra agricoltura. Occasione per l’export di macchinari e farmaci. Bisognerà che prima o poi s’indaghi perché Ursula von der Leyen ce l’ha con i piemontesi, i lombardi e i pugliesi. E col sistema moda italiano. Qualsiasi accordo commerciale la presidente della Commissione europea stringa è sempre contro gli agricoltori e stavolta colpisce duramente il tessile. A Nuova Delhi si è costruita la «più grande area commerciale di libero scambio». Lo avevano detto anche a proposito del Mercosur, ma dalla burocrazia europea non si può pretendere uno sforzo di fantasia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Con l’intesa India-Ue rischiamo l’invasione di tè, riso e tessuti. Ridono vino e chimica

L'accordo di libero scambio tra Ue e India rappresenta il più grande mai siglato, riducendo i dazi su auto, vino e olio.

L’accordo tra India e Ue, che prevede la riduzione dei dazi su auto, olio e vino europei, rappresenta un passo importante verso un accordo di libero scambio.

