Inter tentazione Pellegrini | sondaggio per il colpo a zero dalla Roma

L’Inter sta pensando di mettere nel mirino Lorenzo Pellegrini. Secondo alcune voci, il club nerazzurro avrebbe avviato i primi sondaggi per portare il centrocampista della Roma a parametro zero. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma l’idea di prendere un giocatore così importante senza spendere soldi sta prendendo forma. La Roma, ovviamente, non vuole lasciar partire il suo capitano a costo zero, e le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno margini di trattativa.

Non solo parametri zero dall'estero o rivali storiche: l'Inter sta seriamente considerando di pescare nella Capitale per il prossimo rinforzo a centrocampo. Nel mirino della dirigenza nerazzurra è finito Lorenzo Pellegrini, il cui futuro alla Roma appare sempre più incerto con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Secondo quanto rivelato dal giornalista Orazio Accomando durante l'ultimo episodio del podcast Tutti in the Box, il capitano giallorosso è destinato a lasciare Trigoria a fine stagione. La previsione lanciata è netta: l'Inter sarebbe in pole position per assicurarsi le prestazioni del centrocampista classe '96, individuato come l'erede naturale di Henrikh Mkhitaryan.

