Napoli il gran colpo dalla Premier non tramonta | nuovo sondaggio in queste ore
Il Napoli continua a guardarsi intorno, in attesa della prossima sessione di calciomercato. La sfida con la Juventus sta ovviamente catalizzando l’attenzione in queste ore, con gli azzurri che proveranno a mettere in campo una prestazione importante per tenere il passo dell’Inter. Al tempo stesso, però, Giovanni Manna non ha perso di vista quelle che sono le necessità della squadra di Antonio Conte, nel breve e nel lungo termine. Ecco perché in queste ore è emersa una notizia che potrebbe riaccendere le voci riguardo un vecchio pallino di mercato che ancora adesso potrebbe concretizzarsi. Napoli, non tramonta l’idea Chiesa: le ultime. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Manchester City-Napoli: gran gol di Doku, raddoppiano gli inglesi Live 2-0
Riccardo Cocciante, il gran finale in Piazza del Plebiscito a Napoli per festeggiare la carriera – VIDEO
Premio San Gennaro World 2025: Gran finale con Settembre e Rosario sul Sagrato del Duomo di Napoli
Grandissima vittoria del Napoli Primavera che batte 3-1 la Fiorentina capolista del campionato Azzurrini avanti dopo 30'' con De Chiara abile a sfruttare un errore in disimpegno della squadra viola e porta in vantaggio il Napoli. Partenopei indemoniati nel - facebook.com Vai su Facebook
Il gran ritorno di Spalletti a Napoli Di Marco Gaetani Vai su X
Calciomercato Napoli, Pastorello rivela: "Azzurri interessati in estate a Bonny e Krstovic" - “In Italia anche il Napoli era molto interessato, anche se poi alla fine non hanno mai affondato il colpo. napolitoday.it scrive
Calciomercato Napoli, sprint per Mainoo: è l'uomo giusto per Conte - No, quello di lunedì sera a Milano, in occasione del Gran Galà del Calcio, non era il momento migliore per parlare di mercato. Lo riporta ilmattino.it
Calciomercato Napoli News/ Possibile un colpo dalla Premier League, con qualche dubbio (oggi 16 luglio 2025) - Come dicevamo già qualche giorno fa, Antonio Conte non è solito accontentarsi: adesso vuole altri rinforzi, almeno uno per implementare ancor più il gioco sugli esterni, in barba a quei problemi di ... Lo riporta ilsussidiario.net