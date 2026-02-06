Inter su McKennie | clamoroso sondaggio per il colpo a zero dalla Juve

L’Inter ha fatto un sondaggio per Weston McKennie, cercando di convincerlo a trasferirsi a zero dalla Juventus. La società nerazzurra vuole rafforzare il centrocampo e ha messo gli occhi sul giocatore statunitense, che potrebbe cambiare squadra senza costi di trasferimento. La trattativa resta in fase preliminare, ma il nome di McKennie sta già facendo discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

L'Inter sfida la Juventus sul terreno dei parametri zero. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto ai microfoni di Fabrizio Romano, il club nerazzurro avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Weston McKennie. Il centrocampista texano, il cui contratto con i bianconeri scadrà il prossimo 30 giugno, rappresenta l'ultima idea della dirigenza di Viale della Liberazione per rinforzare la mediana a costo ridotto. Al momento, la trattativa per il rinnovo con la Juventus appare in una fase di stallo critico. Nonostante la volontà della Continassa di tentare un ultimo approccio, lo scoglio principale resterebbe legato ai costi accessori dell'operazione, che frenano il prolungamento dell'accordo.

