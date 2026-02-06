Adriano torna in Italia | L’Inter è sempre nel mio cuore Chivu mi ha sorpreso e Pio Esposito…

Adriano torna in Italia e non nasconde l’affetto per l’Inter. In vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina, l’ex attaccante ha parlato della squadra e del suo rapporto con i colori nerazzurri. Ha detto che l’Inter è sempre nel suo cuore e ha espresso sorpresa per il lavoro di Chivu, che ora fa parte dello staff. Ha anche menzionato Pio Esposito, senza entrare troppo nei dettagli.

Inter News 24 Adriano, tornato in Italia per i Giochi Invernali di Milano-Cortina, ha parlato così dell'Inter e del lavoro svolto finora da Chivu. Il Villaggio Olimpico dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 si è tinto di nerazzurro grazie alla presenza di una leggenda intramontabile: Adriano Leite Ribeiro. Intervistato da Gianluca Rossi presso Casa Brasile, l'Imperatore ha mostrato tutto il suo legame viscerale con i colori che lo hanno reso grande. Durante l'incontro, il brasiliano ha espresso una gioia immensa nel calpestare nuovamente il suolo italiano, confermando che il suo rapporto con il club meneghino resta indissolubile nonostante il passare degli anni.

