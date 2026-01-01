Foggia olimpica accoglie la fiamma Milano-Cortina e riabbraccia Gigi Samele | Giornata storica

Il 1° gennaio, a Foggia, si è svolta una tappa significativa della fiamma olimpica dei Giochi Milano-Cortina 2026, che attraversa l’Italia nel suo percorso verso le Olimpiadi. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento e condivisione per la città, accogliendo nuovamente Gigi Samele, simbolo di questa manifestazione sportiva e della tradizione olimpica italiana.

Questo pomeriggio, giovedì 1° gennaio, la fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 ha fatto tappa a Foggia, dopo aver percorso mezza Italia nel suo straordinario viaggio verso la cerimonia di apertura dei Giochi prevista il 6 febbraio 2026 a Milano.

