Exploit dell’Inter al San Siro: 4-0 al Como e Chivu torna in prima posizione almeno per il momento. Lautaro sblocca la partita, lo segue Thuram. Calhanoglu e Carlos Augusto vanno a segno e si uniscono alla grande festa nerazzurra. Inter, le pagelle. Sommer 6.5: Non sbaglia quando chiamato in causa. Si prende qualche rischio, ma l’esperienza lo salva. Akanji 6: Poco chiamato in causa da quel lato di campo. Acerbi 6: Pochi momenti complicati da gestire, perché i problemi arrivano dalla trequarti. Incita i suoi compagni di squadra e si dimostra leader della difesa. Bastoni 7: Decisivo con l’intervento su Addai ed evita che il Como si lanci verso l’area di Sommer. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Como 4-0, le pagelle: Thuram e Lautaro tornano al gol, la difesa regge ma…