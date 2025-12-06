Inter-Como 4-0 le pagelle | Thuram e Lautaro tornano al gol la difesa regge ma…
Exploit dell’Inter al San Siro: 4-0 al Como e Chivu torna in prima posizione almeno per il momento. Lautaro sblocca la partita, lo segue Thuram. Calhanoglu e Carlos Augusto vanno a segno e si uniscono alla grande festa nerazzurra. Inter, le pagelle. Sommer 6.5: Non sbaglia quando chiamato in causa. Si prende qualche rischio, ma l’esperienza lo salva. Akanji 6: Poco chiamato in causa da quel lato di campo. Acerbi 6: Pochi momenti complicati da gestire, perché i problemi arrivano dalla trequarti. Incita i suoi compagni di squadra e si dimostra leader della difesa. Bastoni 7: Decisivo con l’intervento su Addai ed evita che il Como si lanci verso l’area di Sommer. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
