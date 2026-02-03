Verso Sassuolo-Inter l’ad neroverde contro la chiusura del settore ospiti Le parole

Mancano poche ore alla partita tra Sassuolo e Inter e la tensione sale. Il club neroverde ha deciso di chiudere il settore ospiti a causa di alcuni comportamenti scorretti delle tifoserie avversarie in passato. La decisione ha scatenato polemiche e malumori tra i supporter nerazzurri, che già si preparano a un pomeriggio di tensione allo stadio. È un classico che si ripete: un gesto sconsiderato di pochi provoca conseguenze che colpiscono tutti, in un calcio dove le tifoserie sono sempre più in prima linea.

Il ritornello è conosciuto da ogni amante del calcio. Per colpa del gesto di uno sconsiderato – o di pochi dissennati, poco cambia – a rimetterci è sempre un'intera tifoseria. Curve vuote e trasferte vietate, le soluzioni (inefficaci) sono sempre le solite.

