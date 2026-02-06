Insulto in dialetto abruzzese sul display dell' auto della polizia locale denunciati due agenti nella Capitale

Due agenti della polizia locale di Roma sono stati denunciati dopo che un insulto in dialetto abruzzese è apparso sul display della loro auto di servizio. La scritta, ben visibile e catturata da diversi smartphone, ha fatto il giro dei social, scatenando polemiche e sconcerto tra i cittadini.

Quella scritta con un grave insulto in dialetto abruzzese sul display dell'auto della polizia locale non era passata inosservata e, catturata da numerosi telefonini, era diventata virale sui social. Ora, per quella incomprensibile bravata, due agenti sono stati denunciati per oltraggio.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Polizia Locale L'insulto sul display dell'auto della polizia locale costa caro, denunciati due agenti Due agenti della polizia locale sono stati denunciati dopo aver scritto un insulto su un display di un’auto di servizio. Pomigliano d’Arco, sventato furto d’auto: due agenti della Polizia locale aggrediti e feriti Questa mattina a Pomigliano d’Arco, due agenti della Polizia locale sono stati aggrediti mentre tentavano di bloccare un tentativo di furto d’auto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Polizia Locale Argomenti discussi: Insulto sul display dell’auto di servizio: denunciati due agenti della Polizia locale. Commenta con "RICCARDO" per ricevere l'Episodio Completo! Contenuti creati da @symposium_media L'insulto poetico che mi ha insegnato a non offendermi Parlo di un episodio incredibile durante una partita di calcio da quindicenne, quando uno spettato facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.