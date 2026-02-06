Insulto in dialetto abruzzese sul display dell' auto della polizia locale denunciati due agenti nella Capitale
Due agenti della polizia locale di Roma sono stati denunciati dopo che un insulto in dialetto abruzzese è apparso sul display della loro auto di servizio. La scritta, ben visibile e catturata da diversi smartphone, ha fatto il giro dei social, scatenando polemiche e sconcerto tra i cittadini.
Quella scritta con un grave insulto in dialetto abruzzese sul display dell'auto della polizia locale non era passata inosservata e, catturata da numerosi telefonini, era diventata virale sui social. Ora, per quella incomprensibile bravata, due agenti sono stati denunciati per oltraggio.🔗 Leggi su Chietitoday.it
L'insulto sul display dell'auto della polizia locale costa caro, denunciati due agenti
Due agenti della polizia locale sono stati denunciati dopo aver scritto un insulto su un display di un’auto di servizio.
