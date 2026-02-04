L' insulto sul display dell' auto della polizia locale costa caro denunciati due agenti

Due agenti della polizia locale sono stati denunciati dopo aver scritto un insulto su un display di un’auto di servizio. Invece di mostrare messaggi di sicurezza, hanno lasciato scorrere un commento offensivo in dialetto abruzzese. La scena è stata scoperta e ora si stanno valutando le responsabilità.

Hanno scritto sul display dell'auto di servizio della polizia locale, dove dovrebbero scorrere avvisi di sicurezza, un insulto abruzzese, ossia "ng** a mam**". Una bravata finita anche sui social e che ha fatto scoppiare un caso dentro il IX gruppo Eur della polizia locale.

