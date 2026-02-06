Installazione per un nuovo profumo | come avere gift gratis di Emporio Armani

Questa mattina è stata inaugurata a Milano la Disco Cabin, un’installazione luminosa e sonora pensata per promuovere il nuovo profumo Emporio Armani Power of You. Chi passa in centro può entrare, vivere un’esperienza coinvolgente e avere la possibilità di ricevere un gift gratis della fragranza. L’evento si inserisce nel lancio ufficiale, che sarà disponibile in Italia a partire da febbraio.

Per accompagnare il lancio della nuova fragranza Emporio Armani Power of You, disponibile da febbraio nei punti vendita in Italia, Armani Beauty inaugura la Disco Cabin, un'installazione luminosa e sonora che invita il pubblico a vivere un'esperienza coinvolgente.

