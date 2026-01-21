Ambra Angiolini ha un nuovo amore? L’attrice paparazzata all’evento di Emporio Armani con Pico Cibelli | chi è il nuovo compagno

Ambra Angiolini è stata recentemente fotografata insieme a Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italia, durante un evento di Emporio Armani. La presenza dei due ha suscitato interesse, portando alla luce possibili novità sulla vita sentimentale dell’attrice. In questo articolo, analizzeremo i dettagli e le circostanze di questa situazione, offrendo un quadro chiaro e oggettivo sulla relazione emergente tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli.

Un nuovo amore per Ambra Angiolini? L’attrice è stata paparazzata mano nella mano con Pico Cibelli, presidente dell’etichetta Warner Music Italia. Poche settimane fa, a “Domenica in” la showgirl aveva confessato di aver aperto il cuore a una nuova relazione. Finora, il nome era rimasto segreto. La rivelazione di Dagospia ha svelato l’identità della nuova liaison di Ambra: Pico Cibelli. Il presidente dell’etichetta discografica ha presenziato insieme all’ex di Francesco Renga a un evento organizzato da Emporio Armani a Milano, in vista delle Olimpiadi invernali. I due si sono presentati davanti alle fotocamere dei paparazzi di Whoopsee mano nella mano, mostrando una grande complicità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

«Sono di nuovo fidanzata e innamorata ma ho un problema, lui non lo sa. Ho smesso di dire le bugie». Queste le parole di Ambra Angiolini, che a Domenica In aveva lasciato intendere qualcosa di nuovo nella sua vita privata. Ora sembra esserci una conferm - facebook.com facebook